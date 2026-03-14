鹿島アントラーズのFW鈴木優磨とFWレオ・セアラが見せたゴールセレブレーションが注目を浴びている。鹿島は14日にホームで開催されたJ1百年構想リーグEAST第6節で川崎フロンターレと対戦。後半34分にMF柴崎岳からの浮き球パスを鈴木が頭で落とすと、レオ・セアラが左足で蹴り込み、これが決勝ゴールとなった。鈴木とレオ・セアラは得点後、人気漫画『ドラゴンボール』の戦士2人が1人の強力な戦士に融合する技“フュージョン