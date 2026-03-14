[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節 柏 0-1 町田 三協F柏]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ベスト8進出決定から中3日、再びJ1百年構想リーグへと戦いの場を移したFC町田ゼルビア。決勝点は197cmの長身ストライカーの足技から生まれた。前半29分、FWナ・サンホが左サイドで縦に仕掛けてクロスを送ると、中央のFWテテ・イェンギは柏の守備陣より早くニアサイドに入って、左足で合わせる。少し浮いたチップ気味のシュートが