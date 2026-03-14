[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節 柏 0-1 町田 三協F柏]2試合連続で指揮官の起用に答えた。この試合唯一の得点をあげたのは、FC町田ゼルビアのFWテテ・イェンギ。アシストは、背番号10のFWナ・サンホだった。10日のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の江原FC戦で、町田はMF相馬勇紀が怪我のため途中交代に。エースを失いACLE8強入りに暗雲が立ち込めたかと思われたが、相馬に代わって入ったサンホが決勝アシスト、チーム