[3.14 J1百年構想リーグEAST第6節 東京V 1-0 浦和 MUFG国立]J1百年構想リーグEASTは14日に第6節を行った。東京ヴェルディと浦和レッズの対戦は、東京Vが1-0で勝利した。前節終了時点で浦和は暫定2位、東京Vは暫定5位に立つ。国立競技場の舞台で、両チームが勝ち点3奪取を狙った。浦和は前半7分、MFマテウス・サヴィオが左サイドからクロスを上げると、ここまで4試合3ゴールを決めるルーキーFW肥田野蓮治がヘディングシュート。