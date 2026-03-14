―90兆円市場の扉が開く、米ビッグテックも刮目するAIDC電源としての水素― 週末13日の東京株式市場は日経平均株価が600円あまりの下げで続落となり、5万4000円台を再び割り込んで取引を終えた。中東の軍事衝突が長期化傾向をたどるなか、リスク回避目的の売りが五月雨的に続いた。しかし、原油市況高を背景に資源開発関連や非鉄株、商社株などに強い動きを示す銘柄も少なくなかった。エネルギー周辺銘柄を投