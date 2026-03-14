7人組人気グループ「XG」が14日、ワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」福井公演(サンドーム福井)を開催。2月にグループのプロデューサーであるSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕後、初の公演。一部はグループの公式YouTubeチャンネルで生配信され、メンバーがファンへの感謝を語った。YouTubeでの生配信を通じ、メンバー7人がそれぞれファンへの思いを語った。「嬉しい時も、苦し