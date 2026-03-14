女子ゴルフの吉田優利（25＝エプソン）がスペシャルアンバサダーを務める女子ジュニア大会「吉田優利×SMBCGirlsGolfChampionship日本予選会」が14日、千葉・千葉夷隅GCで開催された。競技終了後にトークセッションを行い、オリジナルマーカー作りなどで選手と交流した吉田は「盛り上がったし、幸せな気持ち。1年半くらい準備してきてやっと実現できて、アンバサダーになって良かったと実感した。ジュニアがアメリカに挑