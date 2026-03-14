熊本県甲佐町と不動産やファイナンシャルプランニング事業を行う株式会社みらいコンシェルジュが、12日に地域の課題解決やまちづくりの推進に向けた協定を結びました。 空き家や空き地の有効活用などで連携するもので、甲佐町の甲斐高士町長とみらいコンシェルジュの山浦章太社長が協定書を交わしました。町に不動産相談所を設けるほか、空き家を買い取り販売したり賃貸住宅を建設したりすることで、移住の受け皿を増やし人口