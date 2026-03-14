声優の岡咲美保と泊明日菜が14日、大阪市内でアニメ映画「転生したらスライムだった件蒼海の涙編」の大ヒット記念上映会で舞台あいさつを行った。イベント中にはゾドン役の声を務めたDOMOTOの堂本光一（47）らがスクリーンメッセージで登場。この日がホワイトデーとあって“お返し”の話題になり「ゾドンやったらお返しに…自分の嫁に迎えます。そんな甘い言葉を送ります」などと話し、客席に「何回もみてください」などとメ