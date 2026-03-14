公明党は14日、臨時の党大会を開催し、竹谷とし子参議院議員を正式に代表として信任した上で、来春に予定されている統一地方選挙に向けては、公明党として独自に候補者を擁立する方針を確認した。一方、竹谷代表は、立憲民主党との間で、基本政策の一致や2年後の参院選挙に向けた協力体制などを、中道改革連合への合流を前提に「交渉を進める」と述べた。竹谷代表は、挨拶の中で「（公明、立憲、中道の）3党は合流に向け、幹事長、