日本でもカルト的人気を誇る“最恐女王”が、大一番に向け仕上がりまくりの肉体美を披露。普段と異なるヘアスタイルも相まって、多くの同僚・ファンが絶賛のリアクションを送っている。【画像】人気美女レスラー、珍しい“ポニテ×バキバキ肉体”自撮りWWE女子スーパースターのリア・リプリーが13日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた圧巻ボディを見せつける自撮りショットを公開した。ジムでのトレーニング中と