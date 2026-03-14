第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕）に出場する３２校の甲子園練習が１４日に始まり、大阪桐蔭（大阪）や東北（宮城）など１６校の選手らが走塁やノックなどでグラウンドの感触を確かめた。一般へは非公開で１５日まで行われる。前回大会覇者の横浜（神奈川）のエース織田は直球を投げ込み、「マウンドからの景色を見て雰囲気を思い出せた」と振り返った。