今季から3地区制となったプロ野球のファームが14日、開幕。東、中、西地区で計7試合が行われた。東地区の楽天―ヤクルト戦（戸田）は楽天が4―0で5投手による完封勝利。先発・坂井が5回2安打無失点で1勝目を挙げた。育成ドラフト2位の大坪（日本海・石川）が8回に1号2ラン。ヤクルト先発・下川は4回2/3を3安打無失点で、4番手・石山が1回4安打1奪三振4失点で1敗目。打線は2安打に終わった。日本ハムはロッテ戦（ロッテ浦和）