少子化などで苦境が続いていた昭和の面影が残るおもちゃ屋さんに今、活気が戻り始めています。世代をつないでいるのは、熱い回転バトルでした。埼玉・桶川市にある「おぢいさんの店」というおもちゃ屋さん。目印は「おもちゃのデパート」と書かれた大きな看板です。昭和20年に創業し、2025年に80周年を迎えました。店内には昭和のおもちゃ屋さんの雰囲気が今も残っています。子どもたちの憧れだったミニカーやソフビ（ソフトビニー