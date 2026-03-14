元衆院議員の金子恵美氏が１３日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。政治資金パーティー開催を奨励するとした中道改革連合を「ご都合主義」と批判した。公明党と中道を結成した立憲民主党は、２０２４年の通常国会で政治資金パーティーを全面に禁止する法案を単独で提出。しかし、衆院選の惨敗により現職と落選者の政治資金を確保するため中道の小川淳也代表は「透明性の高い形で開催を奨励したい」と述べた。金子氏は