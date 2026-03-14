中村倫也主演の『DREAM STAGE』（TBS系）。3月13日（金）に放送された第9話にて大団円で幕を下ろした。このドラマを視聴し続けたファン視点で考えると、申し分のない満点のフィナーレだったと思う。一方、もともと食指が動かず観ていなかった人、ハマれずに途中で脱落した人たちが「観ればよかった！」と後悔するような最終話でもなかった。最終話のネタバレありで、その理由を解説していきたい。■キャラクターもストーリー