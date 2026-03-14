Ｆ１中国グランプリ（ＧＰ）予選が１４日に行われ、メルセデスの?神童?キミ・アントネッリ（１９）がポールポジション（ＰＰ）を獲得し、史上最年少記録を更新する快挙となった。今季は開幕戦オーストラリアＧＰからワンツーフィニッシュを決めるなど名門メルセデスが圧倒的な性能を見せている中、予選でもエースのジョージ・ラッセルとアントネッリによる一騎打ちに。神童は見事なドライビングでわずかに上回り、待望のＰＰと