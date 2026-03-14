◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第６節（ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）藤枝２―１大宮大宮はホームで藤枝に１―２で敗れて連敗となった。前半３５分、後半１２分にセットプレーで失点。２点を追う後半３５分にＭＦカプリーニ（２８）が左足で技ありゴールを決めたが、勝利には届かなかった。ＰＫ戦で敗れた前節のいわき戦に続く黒星に宮沢悠生監督（４０）は「１万人を超えるサポーターが環境をつくってくれたのに悔しい。自