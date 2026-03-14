◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手＝前Ｒソックス傘下３Ａウースター＝が日本ハム戦に２番手で登板するも、４回に満塁弾を浴びるなど５点を失った。０―２の４回から２番手でマウンドへ。１死後、６番・矢沢に左翼フェンス直撃の二塁打、さらに２者連続で四球を与えて１死満塁。９番・水野に中前適時打を浴びた。なお１死満塁では１番・水谷に右翼席への満塁弾を浴びて、