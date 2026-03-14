第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習がスタートした。第５日・第３試合で英明（香川）と対戦する高川学園（山口）の最速１４６キロ右腕・木下瑛二（３年）は「（昨年の）夏よりも緊張せずにできた」と話した。木下は香川出身で、中学時代は高松庵治ヤングストーンズでプレー。高校進学で香川を離れた。英明に進んだ池田隼人、太田丈士（ともに３年）の１、２番コンビは同じチームの親友だ。対戦が