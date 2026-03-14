これは、筆者の友人A子が、反抗期の息子K太とのすれ違いを通して、親子の絆を再確認したエピソードです。 反抗期の始まりと“無言の壁” 中学2年の息子・K太は、いつの間にか私と目も合わせなくなりました。以前は「ママ聞いて！」と学校の話をしてくれたのに、今では「別に」「うるさい」の一言ばかり。食卓でも会話はほとんどなく、私が「今日どうだった？」と聞いても返ってくるのはため息だけ。夫は「男の子なんてそ