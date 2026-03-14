第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習がスタートした。１３年ぶり６度目の出場となる北照（北海道）も登場。出場３２チームでただ一人、選手宣誓に立候補し、抽選で見事に大役を射止めた手代森煌斗主将（３年）は開会式に思いを寄せた。大川恭平部長と相談し「大方、できました」。暗記は苦手だが、移動のバスの中で文書を読むなど、必死に訓練している。２０１０年のセンバツ大会では、先輩の西