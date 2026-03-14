WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米ヒューストンで行われた決勝トーナメント準々決勝で米国がカナダに5-3で勝利。3大会連続4強進出を決めた。球場のカメラマン席で思わぬ超大物が目撃され、ファンから驚きの声が上がっている。試合を撮影していたのは、米大リーグで通算630本塁打を誇るケン・グリフィーJr.氏だった。本格的なカメラを持って撮影に集中。熱心にレンズを構えてい