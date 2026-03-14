第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習がスタートした。昨秋の明治神宮大会で初めて４強入りした英明（香川）は、３年ぶり４度目の出場。補助員として１年夏に甲子園練習に参加していた池田隼人主将（３年）は「立場が変わったこともあるが、楽しみの方が大きい」と本番を心待ちにした。初戦で当たる高川学園（山口）には、中学時代に所属したヤングリーグ「高松庵治ヤングストーンズ」でチームメー