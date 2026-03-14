記事ポイント2026年2月25日より旅行会社向け「団体旅行向け特別プラン」提供開始岡山・倉敷エリア5会場を非日常空間として貸切で活用可能婚礼クオリティの料理と専属プランナー対応で団体旅行の満足度を向上ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループは、岡山・倉敷エリアで5つの結婚式場を展開するウェディング運営企業です。2026年2月25日から、旅行会社向けに「団体旅行向け特別プラン」の提供を開始しました。結婚式場の「非日常空間」「演出