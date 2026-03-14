◇プロ野球 オープン戦 巨人-日本ハム（14日、東京ドーム）楽天から巨人に移籍したハワード投手が3回2失点で降板しました。この日の日本ハムとのオープン戦に先発出場したハワード投手。初回の先頭打者をダルベック選手のエラーで1塁に置くと、1アウトから3番レイエス選手に投じた2球目のストレートが真ん中高めに抜ける失投。これをスタンド中段まで運ばれ、2ランホームランを浴びました。それでも、2回以降は立て直し、3回にはレ