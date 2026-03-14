HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（アオエン）の颯太（SOTA）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】クールな表情でランウェイするaoen・颯太颯太は「TGC APECIAL COLLECTION 2」のステージに登場。ロングの羽織をシックに着こなし、美麗なまなざしとオーラで魅了した。