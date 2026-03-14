お笑いコンビ「さらば青春の光」がMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。芸能人ならではのリスク管理について語った。将来の不安を問われ、東ブクロは「不安ですよ、それはもう。自分でも何しよるか分からないですから…」と吐露。「スキャンダルを起こすヤツは、それをスキャンダルと思ってないですからね。大丈夫やろなと思ったら問題になってもうた、みたいな」と苦笑い。「名言みたいに言うな！」と森田