アイドルグループ・乃木坂46の井上和が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】美しい…ブラックコーデを着こなした井上和『TGC』初登場の井上は、「TGC SPECIAL COLLECTION 2」でクールなブラックコーデを着こなした。鋭い眼差しとオーラで、圧巻のランウェイを披露していた。今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数