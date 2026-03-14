バレーボールの大同生命SVリーグは14日、福島県の宝来屋ボンズアリーナなどで行われ、女子はPFUがデンソーを3―1で下して、25勝12敗とし、上位8チームによるプレーオフ進出を決めた。男子は首位のサントリーが東レ静岡に3―1で勝ち、30勝目（3敗）を挙げた。