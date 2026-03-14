第42回浅草芸能大賞の授賞式が14日、東京・浅草公会堂で行われ、漫才コンビ「爆笑問題」が大賞を受賞した。1999年の新人賞、2020年の奨励賞に続く3部門完全制覇。ナイツ以来の快挙だが、太田光（60）は「ナイツの方が先に大賞獲っているじゃねーか。どういうことなんだ。許せない」と毒づいた。田中も「その前に東（貴博が奨励賞）が先に取っているんだよ！」とクレームを入れた。東の受賞に太田も「何もやっていないじゃないか