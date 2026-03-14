イラン攻撃で初実戦に参加した米国製ドローン2026年2月28日から始まったアメリカとイスラエルによるイランへの大規模攻撃では、実戦初投入となるアメリカ製の片道攻撃（自爆攻撃）ドローン兵器「LUCAS（ルーカス）」（Low-Cost Uncrewed Combat Attack System）が使用され注目を集めました。【画像】ドローン発射！ これが、米軍の自爆ドローン発進の様子ですこの「LUCAS」は驚いたことに、イラン製ドローン兵器「シャヘド136