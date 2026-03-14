捨てられていた子猫を保護して1か月。ずっと一緒にいる柴犬をお母さんだと勘違いし甘えるように…！尊すぎる2匹の姿は話題を呼び、投稿は14.9万回再生を突破。「困ってるけど受け入れて優しい」「お母さん遊ぼうニャン」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：捨てられていた子猫が、犬を『お母さん』と勘違いした結果→思わず頬が緩む『尊い光景』 捨てられていた子猫が柴犬さんと一緒に暮らすと…！？ TikT