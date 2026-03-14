ジェフユナイテッド千葉は３月14日、百年構想リーグ第６節で横浜F・マリノスと敵地で対戦し、０−２で敗戦。これで６試合を終えて１勝と苦しい戦いが続いている。この一戦で、特別な思いを胸にピッチへ立った男がいた。千葉の津久井匠海だ。中学卒業後に横浜F・マリノスユースへ進んだ津久井は、2020年６月に高校生ながら横浜FMとプロ契約を締結。ユース在籍選手がトップチームと契約を結ぶのは、クラブ史上初のケースだった。