障がいがある人にもオートバイを体験してもらおうというイベントが14日、山口県宇部市で開催されました。このイベントは現役オートレーサーの青木治親さんが中心となって活動しているプロジェクト（公益社団法人SSP Side Stand Project）で今回、オートレース宇部Racing Teamの協力で山口県内で初めて開催されました。事故や病気など様々な理由で障がいがある人にも、オートバイに乗る