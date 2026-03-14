人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）公的なものよりプライベートを優先して。充実度に差が出るはず。11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）重大事件が発生しそう……。うそや誇張は大きな波紋を呼ぶので控えること。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生ま