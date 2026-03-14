timeleszの菊池風磨さんは3月13日、自身のInstagramを更新。タレント・Mattさんとのツーショットを披露しました。【写真】菊池風磨、“Matt化”した姿！「ゲームの世界から出てきた美人キャラ」菊池さんは「#Mattくんにやってもらった #うれしい #ありがとう」とハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。Mattさんとのツーショットで、菊池さんもMattさんのような髪色にカラコンを付けて“Matt”化した姿を披露しています。この投稿に