読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』の特別編「NON STYLEのNON SCHOOL，NON LIFE！」が、あす15日に放送される（後3：00〜4：00※関西ローカル）。【場面カット】中学3年生の女子生徒、人生初の料理に挑戦→父との感動的な2ショットも同番組では、『ほんわかテレビ』レギュラーのNON STYLE（石田明、井上裕介）が、大阪の中学校を訪れ、多感な生徒たちの“悩み”に真剣に向き合い、全力でサポートする。舞台となるのは、大阪