元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）が14日に生放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に出演。自身が正捕手として出場した2006年の第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について語った。この日の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」は毎年恒例の「キャンプ事件簿」がテーマ。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受けた巨人ナインがそれぞれ面白おかしくキャンプ中に起きた“事件”を語っ