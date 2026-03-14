報道陣に公開された小型実験機「RV―X」。機体の準備を完了していたが、午後飛行試験の延期が発表された＝14日午前、秋田県能代市宇宙航空研究開発機構（JAXA）は14日、再使用型ロケットの開発に向けた小型実験機「RV―X」の飛行試験を延期すると発表した。秋田県能代市の施設で同日午後に機体の準備を完了していたが、風が強く飛行可能な条件が整わなかったため。新しい日程は追って決める。