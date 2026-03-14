◇オープン戦オリックス4―0ヤクルト（2026年3月14日神宮）オリックスの高卒3年目・横山聖が“プロ1号”を放った。4回守備から途中出場し、7回先頭で迎えた第1打席。NPB通算293登板の右腕・清水のカットボールを捉え、右翼席に突き刺した。「（出場が）後からだったので、限られた打席なので。集中して打席に入れた」直前の回で清水の前に二ゴロに打ち取られた広岡から、助言を得ていた。「ちょっと引っかけ気味だと