【漫画】本編を読む『気になってる人が男じゃなかった』（新井すみこ/KADOKAWA）はタイトルの通り、主人公の女子高生が心を奪われたかっこいい「おにーさん」の正体が、実は同じクラスの隣の席に座る「地味な女子」だったという勘違いから始まる物語だ。イマドキの女子高生・あやは、一見すると派手なギャルだが、実は渋めの洋楽を愛する音楽好きで、行きつけのCDショップのスタッフである「おにーさん」と会うのも密かな楽しみ