オペラやバレエを軽視するような発言で“炎上”状態となったに、巨匠スティーブン・スピルバーグがやんわりと苦言を呈した。 主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で脚光を浴びるシャラメだが、そのインタビュー中に「バレエやオペラのような、“これを存続させよう、もう誰も気にしちゃいないけど”という世界では働きたくない」と発言したことが話題に。「バレエやオペラに携わる人々に