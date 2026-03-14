【モデルプレス＝2026/03/14】元A.B.C-Zでタレントの河合郁人が3月13日、自身のInstagramを更新。中学校の卒業アルバムを公開した。【写真】STARTOイケメン「すでに完成してる」中学時代の卒アル公開◆河合郁人、中学の卒アル公開河合は「中学の河合」とコメントし、中学校の卒業アルバムの写真を公開。赤いネクタイを締めたブレザーの制服姿でカメラに向かって笑顔を見せているあどけない姿を披露している。◆河合郁人の投稿に反