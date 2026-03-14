【モデルプレス＝2026/03/14】乃木坂46の井上和が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】乃木坂人気メン「TGC」初登場で圧巻オーラ◆井上和、クールに登場今回「TGC」初出演となる井上はストレートヘアをなびかせて登場。レースがあしらわれたセットアップを着こなし、クールに闊歩した。◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR