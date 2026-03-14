【モデルプレス＝2026/03/14】原因は自分にある。の杢代和人が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】スタダ人気イケメン「何頭身？」圧巻スタイル◆杢代和人、圧巻スタイル披露淡色のセットアップを身にまとい圧巻のスタイルを披露した杢代。終始、クールな表情で堂々とランウェイを闊歩した。このランウェイを受け、ネット上では