「フォーシームで投げろ。チェンジアップかシンカー投げたら、捕ってやらないからな」「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」韓国代表の主将、イ・ジョンフ（李政厚）の父で中日ドラゴンズでもプレーしたイ・ジョンボム（李鍾範）が現役だった頃の話だから、10年以上も前の話だ。【写真】イ・ジョンフが「日本代表」にもなれる理由8球団時代には、KBOリーグの球場もかなり老朽化していた。観客席の高さも低いうえ、球場の