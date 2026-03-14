上海に拠点を置く博睿康科技(Neuracle Technology)が脳コンピューターインターフェース(BCI)を開発し、中国での販売承認を得たことが明らかになりました。開発された脳コンピューターインターフェースには「マヒした手の動きを回復させる」という効果があるそうです。China approves market launch of brain-computer interface medical device in world first | Reutershttps://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceutic