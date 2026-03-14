今季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」に就任した桑田真澄氏（５７）が１４日、将来的な１軍での３地区制導入を提言した。今季から東、中、西の１リーグ３地区制となった「ファーム・リーグ」が開幕。巨人との開幕戦（Ｇタウン）に同行した桑田ＣＢＯは、「これからの日本の野球界を考えるとすごくいいこと。２軍いろいろと試していって、もしうまくいけば、いずれ１軍もそうなっていくといいん