LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。トップバッターを飾るのは、金髪坊主がトレードマーク。迫力のあるパフォーマンスと癒しキャラのギャップが魅力のHINATA。大のアイウェア好きとして知られる彼に、好きなブランドから将来の夢まで、8つのチェックポイントを通して“アイウェア愛”をたっぷり語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP int